Multidão enfrenta longa fila para concorrer a vagas de emprego em restaurante de Fortaleza

Uma multidão formou grande fila na manhã desta segunda-feira (16), no estacionamento do shopping Iguatemi, no Bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. Todos estavam interessados em conseguir uma das 224 vagas disponibilizadas pela rede de restaurantes Coco Bambu, que abrirá nova unidade no local.

Ainda era madrugada quando a operadora de caixa Maracélia Freitas de Sousa chegou ao shopping, na Avenida Washington Soares. Ela foi uma das primeiras a entrar na fila. Ela disse que está desempregada há menos de um mês, mas pretende ficar pouco tempo nessa condição. “Estou longe do mercado só há um mês, quase. Não deram baixa nem na minha carteira ainda. Tenho que conseguir logo ocupação, pois tenho uma filha de 11 anos para criar. Espero sair daqui com emprego”, disse.

A auxiliar de cozinha Rovanir Domingos da Silva também chegou cedo. Por volta das 4h, ela já estava na fila. Rovanir veio do Bairro Jereissati III, em Pacatuba, na Grande Fortaleza. “Muito ruim ficar sem emprego. Quando soube das oportunidades, não pensei duas vezes e vim logo para cá cedo. Estou ansiosa e estou aqui com meu currículo e carteira de trabalho, e quero sair daqui com emprego”.

Vivendo há poucos meses em Fortaleza, a carioca Kelfine Lucena está quase um ano desempregada e acredita que a experiência de quatro anos no mercado vai ajudá-la a conquistar uma vaga. “Cheguei cedo e tenho experiência. Acho que isso vai ajudar para eu ficar com uma das vagas. São muitas e espero ficar com uma das 224 vagas”, ressaltou.

Vagas disponíveis

As vagas ofertadas pelo restaurante são para os cargos de barman, copeiro, pieiro, maitre, cozinheiro, sommelier, garçom, cumim, recepcionista, auxiliar de limpeza, operador de caixa, chefe de cozinha, auxiliar de bar, monitor para brinquedoteca, auxiliar de cozinha e auxiliar de almoxarifado.

Para participar, os interessados devem comparecer ao shopping Iguatemi com carteira de trabalho e currículo.

A nova unidade do Coco Bambu recebeu investimento de R$ 16 milhões e terá 4 mil metros quadrados de área, com três andares. O restaurante contará com 700 lugares, espaço para entretenimento de crianças, adega de vinhos, cinco salas de eventos e lounge com bar americano.