Mudanças na franquia de bagagem despachada em rotas internacionais 

O Grupo Latam Airlines fez, ontem, 27, alteração na franquia de bagagem despachada para todas as rotas que ligam América do Sul e Caribe aos Estados Unidos e entre América Do Sul e África. "Essa iniciativa é parte do compromisso da companhia em sempre oferecer opções para os diferentes perfis de viajantes e padroniza o serviço em rotas internacionais do Grupo", informa nota enviada pela companhia.

A partir desta data, as franquias de bagagem ficam da seguinte forma:

Bagagens extras podem ser incluídas à viagem desde o momento da emissão do bilhete até o dia do voo por meio do site latam.com.

"Os outros perfis de tarifa não sofrem alterações e viagens compradas antes do dia 27 de fevereiro de 2020 seguem conforme foram adquiridas. Vale reforçar que a franquia de bagagem de mão de 10kg permanece inalterada e disponível em todos os perfis tarifários", finaliza a Latam.