MSC Poesia chega a Fortaleza com 2,3 mil passageiros

Atracou no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Fortaleza esta manhã (08) o MSC Poesia, o segundo cruzeiro a passar pela Capital nesta temporada, trazendo 2,3 mil passageiros. Até março, serão mais dez navios, o dobro da temporada passada.

O MSC Poesia partiu da Itália em 25 de novembro e já passou por sete cidades da França, da Espanha e de Portugal antes de chegar ao Brasil.

Com previsão para partir às 20h, alguns dos passageiros consideraram as cinco horas que tinham poucas para conhecer a cidade. É o caso uruguaio Fernando Bel, que queria ir à praia e fazer compras. "É muito pouco tempo para conhecer", lamentou.

Além das cinco horas programadas, 12 passageiros desembarcaram em Fortaleza, enquanto outros 133 embarcaram. A aposentada Rita Claudino Sales, de 94 anos, inicou mais uma viagem, juntamente com outras 15 amigas. "Já estive em mais de 40 países. Me julgo cidadã do mundo. Logo que eu começo a planejar a viagem eu fico eufórica, satisfeita, é uma alegria sem fim. Viajar é a coisa melhor do mundo. E quando eu voltar já vou planejar outras coisas", revela.