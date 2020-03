MPF pede à Justiça suspensão dos voos internacionais chegando e partindo de Fortaleza

O Ministério Público Federal acionou a Justiça nesta quarta-feira (18) para que esta determine à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e à União que suspendam por 30 dias os voos internacionais no aeroporto de Fortaleza. O pedido busca reforçar as medidas de prevenção à transmissão do novo coronavírus.

De acordo com a atualização divulgada na terça-feira (17) o Ceará tem 11 casos confirmados da doença. Outros 159 casos estão em investigação e 102 foram descartados.

A suspensão inclui operações de pousos e decolagens de aeronaves comerciais de transporte de passageiros procedentes ou com destino ao exterior. Os voos internacionais ficariam liberados apenas em situações emergenciais pedidas por comandantes de voos sobrevoando o espaço territorial brasileiro.

“Os primeiros casos registrados tiveram origem a partir de regresso de viagens ao exterior, de países onde, sabidamente, a epidemia já assumiu proporções preocupantes, com milhares de infectados e inúmeros óbitos registrados”, explicou a procuradora da República Nilce Cunha.

Para os membros do MPF, não adiante o distanciamento social por uma determinada quantidade de dias, se após o passado o referido prazo venha a se admitir o ingresso de pessoas de outros lugares não sujeitos às mesma medidas protetivas, os quais podem ser vetores de novas infecções.

“O número de pessoas infectadas tende a crescer em escala geométrica se não forem adotadas sérias medidas de distanciamento social e restrições ao livre trânsito de pessoas no tráfego aéreo, veículo que se prestou e ainda se presta à universalização da grave doença causada pelo coronavírus”, advertem os procuradores.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.