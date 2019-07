MPCE fiscaliza e encontra irregularidades em óticas de Fortaleza

O Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz) realizaram nesta terça-feira (23), fiscalização em dez estabelecimentos que vendem lentes de contato e óculos de grau e esportivos no Centro de Fortaleza. Em todos foram encontradas irregularidades.

A maioria dos problemas encontrados são a ausência de Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do livro de reclamações. Todos os estabelecimentos comerciais do País são obrigados a manter e disponibilizar ao consumidor para consulta pelo menos um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Quem descumprir está sujeito a multa de R$ 1.064,10, conforme a Lei 12.291/2010.

De acordo com a secretária-executiva do DECON, Ann Celly Sampaio, a participação de diversos órgãos de fiscalização teve o intuito de combater a venda irregular destes artigos.

“Infelizmente, ainda é muito comum vermos estes produtos no comércio irregular. É importante informar à população que o uso de produtos não regulamentados pode causar prejuízos às vezes até irreversíveis à saúde”, reforça.

Fiscalização

Os três órgãos averiguaram segmentos distintos dos estabelecimentos. O Decon avaliou se os empreendimentos possuem Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros (CCCB), livro de reclamações e exemplar do CDC. Além do fornecimento de notas fiscais e precificação correta dos produtos.

A Sefaz analisou a questão fiscal dos empreendimentos, com o intuito de inibir a sonegação fiscal, concorrência desleal e produtos falsificados. Já o Corpo de Bombeiros, observou se os locais estavam certificados.

As empresas onde foram encontradas as irregularidades tem até dez dias utéis para apresentar defesa. Procurado o Sindiótipca informou que responderá sobre a fiscalização "ainda hoje".