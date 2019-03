Movimentação no Aeroporto de Fortaleza em fevereiro supera em 27,5% comparando com o período de 2018

O Aeroporto de Fortaleza registrou uma movimentação de 562,510 passageiros nesse mês de fevereiro, número que representa uma elevação de 27,5% em relação ao mesmo período de 2018, com 453.922 passageiros. Ao todo, 1.307.815 de pessoas já passaram pelo local neste ano. Os dados foram divulgados pelo Grupo Fraport, empresa responsável pelo aeroporto.

No mês de fevereiro, o número de voos também disparou em 21,5%, comparado com o mesmo momento do ano passado, totalizando 4,619 voos realizados no mês do Carnaval.

O aumento se deve a implantação dos hubs aéreos instaurados em maio de 2018, em Fortaleza, que ampliaram a opção de viagens diretas de Fortaleza para 12 países no mundo.

Cargas

O crescimento no volume de cargas no mês passado foi registrado em 7,4% em relação ao ano passado, o que significa um total de 3,332 mil de toneladas. O acumulado no ano todo foi de 6,961 mil toneladas, uma elevação de 11,2%.