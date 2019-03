Movimentação no Aeroporto de Fortaleza cresce 27,5% em Fortaleza

A movimentação do Aeroporto Internacional de Fortaleza saltou 27,5% em fevereiro, com a movimentação de 562,5 mil passageiros. No ano passado, 453.922 viajantes haviam passado pelo terminal no mês, conforme boletim publicado pelo grupo Fraport AG no mundo.

No ano, o tráfego de passageiros acumula salto de 24%. Ao todo, 1,3 milhão de pessoas já passaram pelo Aeroporto.

No mês de fevereiro, o número de voos operados no terminal também cresceu 21,5%, comparado com o mesmo momento do ano passado, totalizando 4,6 mil voos realizados no mês do Carnaval.

O aumento se deve a implantação do hub aéreo em maio de 2018, em Fortaleza.

Cargas

O volume de cargas transportado no mês passado cresceu 7,4% em relação ao ano passado, com 3,332 mil de toneladas. O acumulado no ano todo foi de 6,961 mil toneladas, uma elevação de 11,2%.