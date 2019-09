Movimentação de petróleo no Porto do Mucuripe ultrapassa um milhão de toneladas no primeiro semestre

A movimentação de granel líquido no Porto do Mucuripe, em Fortaleza, atingiu 1.142.875 toneladas no primeiro semestre deste ano. De 2015 até julho de 2019, entre combustíveis, lubrificantes, gasolina A, óleo diesel, querosene de aviação e outros derivados de petróleo, o terminal marítimo registrou um total de 10 milhões de toneladas de cargas, entre embarques e desembarques.

Computando toda a cadeia de granel líquido, em 2018 o Porto do Mucuripe respondeu por 86,8% de toda a movimentação no Ceará. Os graneis líquidos que chegam ao terminal marítimo vem de Suape, Itaqui, Vitória, São Sebastião, Santos, Rio de Janeiro, Bahia Blanca, Bacia Petrolífera do Espírito Santo, Aratu, Belém, Santa Marta, Houston, New Orleans International APT, Galena Park, Belmont, Cargena, San Lorenzo, Rosário, Necochea, Sorel, Nueva Palma, Galveston, Texas City e Pascagoula, entre outros.

Com localização estratégica no bairro Mucuripe, o terminal marítimo fica próximo aos tanques da Lubnor, Nacional Gás, Liquigás, BR Distribuidora, Raizen, COSAN e Petrolusa. Para o diretor Comercial da Companhia Docas do Ceará, Mário Jorge Cavalcanti, devido à deficiência de tancagem, torna-se urgente sua adequação por parte das distribuidoras, tendo em vista que aproximadamente 40% do combustível consumido no Ceará é pelo modal rodoviário.