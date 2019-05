Movimentação de passageiros no Aeroporto de Fortaleza tem elevação de 21%

O Aeroporto de Fortaleza teve um aumento na movimentação de passageiros, no mês de março deste ano, de 21,88% em relação ao mesmo período de 2018, com 576.430 pessoas.

Durante o mês de março, houve um aumento de 1,37% comparado a fevereiro, que teve a presença de 568.614 viajantes pelo terminal. Além disso, os voos domésticos também registraram uma elevação de 2,78% em março ante fevereiro, totalizando 534.584 passageiros. Os voos internacionais tiveram uma queda de 13,72% em março, com 41.846 passageiros contra 48.501 em fevereiro.

No primeiro trimestre do ano, o aeroporto movimentou 1,8 milhão de pessoas, representando um aumento de 22,87% no período, já que neste ntervalo de tempo foram 1,5 milhões de viajantes transitando no terminal.

Transportes

No mês de março, 32,2 mil cargas foram transportadas, sinalizando uma elevação de 4,9% comparado ao mesmo mês de 2018. Os voos domésticos mostraram o maior índice de cargas neste mês, com um total de 24,39 mil toneladas.