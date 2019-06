Movimentação de passageiros no Aeroporto de Fortaleza sobe 20,2% de janeiro a maio

A movimentação de passageiros no Aeroporto Internacional de Fortaleza aumentou 20,2% de janeiro a maio deste ano, com um fluxo de 2,9 milhões de pessoas, de acordo com boletim divulgado nesta sexta-feira (14) pelo grupo Fraport AG. No acumulado de 2018, passaram pelo terminal mais de 2,4 milhões de viajantes.

Só no mês de maio, 503.198 pessoas embarcaram e desembarcaram no Aeroporto da Capital, o que representa uma alta de 5,3% ante os 478 mil passageiros em igual período de 2018.

“Essa elevação se deve aos voos internacionais que aumentaram. Agora, temos sete voos por semana da Air France-KLM. Então, embora as companhias tenham absorvido alguns voos da Avianca o que aumenta a ocupação, a movimentação ainda não superou a saída da Avianca”, observa Igor Pires, engenheiro aeronáutico.

De janeiro a maio deste ano, houve elevação de 12,2% em pousos e decolagens no Aeroporto da Capital. Entretanto, no mês passado o resultado teve queda de 6,7%, devido principalmente ao encerramento das operações da Avianca no Pinto Martins.

“Além da saída da Avianca, a saída dos 737- Max da Gol que iam para a Flórida também impactou. Você sai de dois voos Flórida por mês, que davam 8 mil passageiros em um mês, para nenhum. Em janeiro e fevereiro tinham dois diários, tanto Miami como Orlando, e agora não tem nenhum”, explica Pires.

Cargas

O volume de cargas transportadas em maio cresceu 7% na comparação com o mesmo mês de 2018, com 3.945 toneladas. No total, de janeiro a maio deste ano foram transportadas 16.790 toneladas, uma queda de 3,3% em relação a igual período do ano passado.