Movimentação de longo curso no Porto do Pecém cresce 109%

A movimentação de cargas entre o Porto do Pecém e outros terminais pelo mundo atingiu o patamar de 4.025 contêineres de 20 pés (TEU) em janeiro de 2020. O dado representa um crescimento de 109% na movimentação de longo curso na comparação com igual período de 2019, quando 1.923 TEUs passaram pelo porto cearense.

Em janeiro de 2020, as exportações contabilizaram 2.607 TEUs, enquanto as importações totalizaram 1.418 TEUs. Em janeiro de 2019, as quantidades eram 1.665 TEUs e 258 TEUs, respectivamente.

De acordo com o gerente de negócios portuários do Complexo do Pecém, Raul Viana, o aumento na movimentação de contêineres nas rotas de longo curso é resultado também da nova linha, iniciada em setembro do ano passado, entre o Porto do Pecém e alguns portos espanhóis e italianos.

"Hoje o Pecém está conectado semanalmente aos terminais de Valência e Barcelona, na Espanha, além dos portos de Genova, Livorno e Gioia Tauro, na Itália. Estamos operando essa nova linha há apenas cinco meses, mas em pouco tempo já estamos colhendo resultados satisfatórios, principalmente por conta do serviço de exportação de frutas", afirma Raul Viana.