Movimentação de cargas no Porto de Fortaleza foi de 4,4 mi de toneladas em 2019

O Porto de Fortaleza movimentou 4,4 milhões de toneladas de cargas em 2019. Os granéis líquidos responderam por 48% delas, e os granéis sólidos 41%, além da carga geral, que foi de 11%. A previsão é de fechar janeiro com 160 mil toneladas de cargas movimentadas, informou a Companhia Docas, que pretende firmar novos contratos neste ano.

De acordo com a instiruição, nos granéis sólidos, houve um crescimento de 5,67%, ou seja, 95.394 mil toneladas a mais do que no ano anterior, totalizando 1,8 milhão de toneladas ante 1,7 milhão. Já os granéis líquidos somaram, de janeiro a dezembro, 2,1 milhões de toneladas de cargas movimentadas. O geral foi de 487 mil.

Conforme a Companhia Docas, o faturamento foi maior em relação ao ano anterior, representando o valor de R$ 63.276.572,68 ante R$ 62.420.280,89. O crescimento é resultado da movimentação de cargas de granéis líquidos e sólidos (ceareais e não-cereais) e do reajuste tarifário.

A previsão é de fechar janeiro com 160 mil toneladas de cargas movimentadas, entre escória, clínquer, gesso e manganês. “Após os ajustes necessários no segundo semestre de 2019, o ano de 2020 promete ser de mais avanços para o Porto de Fortaleza, quando pretendemos celebrar novos contratos”, frisa a diretora-presidente da Companhia Docas, Mayhara Chaves.