Motéis têm descontos de até 50% em suítes na Black Monday

Inspirados na Black Friday, motéis do Estado aderiram promoções para atrair consumidores em uma data diferente. O dia de ofertas deles será realizado somente na próxima segunda-feira (02). De acordo com a Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis), os descontos são de até 50% em qualquer tipo de suíte.

Ainda segundo a ABMotéris, os descontos serão válidos somente para a hospedagem e terão início a partir das 0h00 e se encerram às 23h59 da segunda. Outros gastos com alimentação, acessórios e bebidas deverão ser pagos em seu valor integral durante o período.

Para Felipe Martinez, presidente da ABMotéis, a data escolhida irá movimentar o fluxo de consumidores em um dia da semana em que não há tanta procura.

“É uma medida importante para o setor moteleiro, pois atrai hóspedes em um dia de pouca procura dos motéis, além de oferecer aos visitantes a oportunidade de desfrutar de suítes mais luxuosas pagando a metade do preço. Não temos dúvidas de que vai ser novamente um sucesso”, aponta.

No Estado, seis estabelecimentos estão ofertando o desconto de 50% para pernoite e perdia em suítes que variam de R$ 50 a R$ 580, conforme dados do Guia de Motéis. As empresas que estão cadastradas na campanha são: Aquarius, MC Motel, Dragon Motel, Assai Motel, Dreams Motel e Hipnose Motel.

Além dos estabelecimentos do Ceará, os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco, Brasília, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia e Roraima também estão participando da campanha.

Confira preços em Fortaleza:

Hipnose Motel

Rua Nestor Fontenele Vasconcelos 300, Edson Queiroz, Fortaleza - CE

Suíte Bahamas: 3 h- de R$ 75 por R$ 37,50 , o pernoite de 12h (a partir das 18 horas) de R$ 150 por R$ 75

Suíte Havaí: 3h- de R$ 80 por R$ 40, o pernoite de 12h (a partir das 18 horas) de R$ 160 por R$ 80

Suíte Lua de Mel: 3h- de R$ 110 por R$ 55, o pernoite de 12h (a partir das 18 horas) de R$ 220 por R$ 110

Suíte Presidencial: 3h- de R$ 130 por R$ 65, o pernoite de 12h (a partir das 18 horas) de R$ 260 por R$ 130

Suíte Imperial: 3h- de R$ 145 por R$ 72,50, o pernoite de 12h (a partir das 18 horas) de R$ 290 por R$ 145

MC Motel

Avenida Desembargador Moreira 3033, Dionisio Torres, Fortaleza - CE

Suíte Jade: 3h- de R$ 100 por R$ 50, o pernoite de 12h (a partir das 18 horas) de R$ 200,00 por R$ 100

Suíte Safira: 3h- de R$ 118 por R$ 59, o pernoite de 12h (a partir das 18 horas) de R$ 237 por R$ 118,50

Suíte Rubi: 3h- de R$ 150 por R$ 75, o pernoite de 12h (a partir das 18 horas) de R$ 300 por R$ 150

Suíte Esmeralda: 3h- de R$ 200 por R$ 100, o pernoite de 12h (a partir das 18 horas) de R$ 400 por R$ 200

Suíte Diamante: 3h- de R$ 350 por R$ 175, o pernoite de 12h (a partir das 18 horas) de R$ 700 por R$ 350

Suíte Galpão: 3h- de R$ 580 por R$ 290, o pernoite de 12h (a partir das 18 horas) de R$ 1.160 por R$ 580

Aquarius

Rua Olímpio Leite 650, Cambeba, Fortaleza - CE

Suíte Especial: 2h- de R$ 30 por R$ 15, o pernoite (a partir das 23 horas) de R$ 75 por R$ 37,50

Suíte Erótica: 2h- de R$ 35 por R$ 17,50, o pernoite (a partir das 23 horas) de R$ 75 por R$ 37,50

Suíte Luxo: 2h- de R$ 46 por R$ 23, o pernoite (a partir das 23 horas) de R$ 85 por R$ 42,50

Assahi Motel

Avenida Luciano Carneiro 605, Bairro de Fátima, Fortaleza - CE

Suíte Tahiti: 3h- de R$ 118 por R$ 59, o pernoite de 12h (a partir das 18 horas) de R$ 237 por R$ 118,50

Suíte Mauí: 3h- de R$ 130 por R$ 65, o pernoite de 12h (a partir das 18 horas) de R$ 260 por R$ 130

Suíte Bora Bora: 3h- de R$ 140 por R$ 70, o pernoite de 12h (a partir das 18 horas) de R$ 80 por R$ 140

Suíte Honolulu: 3h- de R$ 150 por R$ 75, o pernoite de 12h (a partir das 18 horas) de R$ 300 por R$ 150

Suíte Kauai: 3h- de R$ 160 por R$ 80, o pernoite de 12h (a partir das 18 horas) de R$ 320 por R$ 160

Suíte Fórmula 1: 3h- de R$ 360 por R$ 180, o pernoite de 12h (a partir das 18 horas) de R$ 720 por R$ 360

Suíte Malibú: 3h- de R$ 390 por R$ 195, o pernoite de 12h (a partir das 18 horas) de R$ 780 por R$ 390

Suíte Cancun: 3h- de R$ 390 por R$ 195, o pernoite de 12h (a partir das 18 horas) de R$ 780 por R$ 390

Suíte Mandala: 3h- de R$ 600 por R$ 300, o pernoite de 12h (a partir das 18 horas) de R$ 1.200 por R$ 600

Dream's Motel

Rodovia BR-116 Km 6 2.430, Messejana, Fortaleza - CE

Suíte Delírius: 3h- de R$ 75 por R$ 37,50, o pernoite de 12h (a partir das 18 horas) de R$ 150 por R$ 75

Suíte Romântica: 3h- de R$ 90 por R$ 45, o pernoite de 12h (a partir das 18 horas) de R$ 180 por R$ 90

Suíte Fantasia: 3h- de R$ 110 por R$ 55, o pernoite de 12h (a partir das 18 horas) de R$ 220 por R$ 110

Dragon Motel

Rua José Alencar Ramos 50, Eng. Luciano Cavalcante, Fortaleza - CE