Modelo de gestão Lean é apresentado na Capital neste sábado (9)

As incrições para o Lean Nordeste Meet Up 2019, que acontecerá no próximo sábado (9) no BS Desing Corporate Towers, estão abertas. O evento irá apresentar o modelo de gestão que tem sido pauta no Vale do Silício.

O Lean é um sistema inspirado em práticas e resultados do toyotismo e que tem como objetivo transformar a realidade das organizações, repensar os processos, fomentar novos resultados e melhor aproveitar o potencial humano.

Durante o evento, os participantes poderão conferir como aplicar o Lean nas suas empresas através de cases de sucesso. Empresas nacionais renomadas transformaram seus resultados em tempos difíceis com práticas de gestão que visam a eliminação de desperdícios, redução custos, o engajamento de suas equipes e o aumento da satisfação de seus clientes.

Algumas das empresas palestrantes são Rede Globo, Hospital Sírio Libanês, Magazine Luiza, C.Rolim Engenharia, entre outras.

O Lean traz para as organizações o processo constante de questionar, encontrar e aprender, de forma consciente, com uma cultura de compreensão das suas falhas e de possíveis mudanças. Isso faz dessas empresas, ícones no mercado quando se trata de resultado e inovação.