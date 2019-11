Ministério vai destinar parte de nova liberação de R$ 600 mi para o Minha Casa Minha Vida

O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, afirmou, em Fortaleza, que parte de uma nova liberação de R$ 600 milhões destinada à pasta vai ser direcionada ao pagamento de repasses atrasados do Minha Casa, Minha Vida.

"Ontem [Sexta-feira, 2] houve uma ampliação do limite de pagamento do ministério, de R$ 600 milhões, que vai possibilitar que a gente reduza esses atrasos. Então, muitos pagamentos serão feitos. Terça-feira vai ser comandado. Então, a gente vai mudar essa realidade. Felizmente, ontem, sexta-feira, tivemos uma liberação robusta, de R$ 600 milhões, uma grande parte destes recursos vai ser destinada à habitação, para pagar esses empreendedores, quem confiou no governo, quem está com dívidas atrasadas, com as obras querendo parar. Não parem. A gente está conseguindo recursos. No final do ano, a perspectiva é que a gente consiga mais recursos e a gente consiga honrar. O pior já passou", disse o ministro.

De acordo com o presidente do Sindicato das Construtoras do Ceará (Sinduscon-CE), André Montenegro, a dívida do Governo Federal com as empresas no Estado está em torno de R$ 35 milhões e soma mais de R$ 180 milhões no Nordeste e R$ 600 milhões no Brasil. Apenas as obras do Faixa 1 são afetadas, as demais são cobertas pelo FGTS. Entre as obras prejudicadas pelo repasse e com previsão de paralisação é o Residencial Alto da Paz, no Vicente Pinzon, com R$ 5 milhões em atraso.

Canuto participa, ao lado do governador Camilo Santana e do prefeito Roberto Cláudio, da entrega do maior empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades do país, o Residencial Luiz Gonzaga, no Bairro Ancuri, com 1.760 unidades. O residencial é um investimento de cerca de R$ 130 milhões, sendo R$ 110 milhões do Governo Federal e R$ 20 milhões, do governo estadual, por meio da Secretaria das Cidades.

O Programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades foi criado em 2009. Ligado a Secretaria Nacional de Habitação, do Ministério do Desenvolvimento Regional, é dirigido a famílias cuja renda mensal bruta esteja limitada de R$ 1.800,00, admitindo-se renda de até R$ 2.350,00 para até 10% das famílias atendidas em cada empreendimento, organizadas sob a forma associativa.