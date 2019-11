Ministério Público do Ceará anuncia concurso para 29 vagas de nível médio e superior

O procurador geral de Justiça do Ceará, Plácido Rios, anunciou, nesta segunda-feira (4), que o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) vai divulgar em breve edital de concurso público para servidores efetivos do órgão. A banca definida para organizar o concurso será o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

São 29 vagas, sendo 12 para técnico ministerial, que exige nível médio e 17 para analista ministerial, que abrange candidatos de nível superior. Os vencimentos podem chegar a até R$ 5.919,42.

Para o cargo de técnico ministerial, serão ofertadas 9 para ampla concorrência, 1 para candidatos com deficiência e 2 para candidatos negros. A remuneração mensal é de R$ 4.038,91, composta por vencimento de R$ 2.935,08 e auxílio-alimentação de R$ 1.103,83. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais.

As vagas de nível superior são para as áreas de Biblioteconomia, Adminstração (1), Ciências Contábeis (6), Direito (1), Engenheiro Civil (4), Psicólogo (2) e Serviço Social (2). Haverá ainda formação de cadastro reserva para Ciência da Computação.

O salário mensal é de R$ 5.919,42, composto por vencimento de R$ 4.815,59 e auxílio-alimentação de R$ 1.103,83. A jornada de trabalho também é de 30 horas semanais.

Provas



O concurso vai ter duas etapas para candidatos a cargos de nível médio e três etapas para candidatos de nível superior. As questões conterão duas escolhas: certo ou errado.

Nível médio

1ª etapa: prova objetiva com 120 questões (50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos)

prova objetiva com 120 questões (50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos) 2ª etapa: prova discursiva de redação

Nível superior

1ª etapa: prova objetiva com 120 questões (50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos)

prova objetiva com 120 questões (50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos) 2ª etapa: prova discursiva de redação

prova discursiva de redação 3ª etapa: prova de títulos

Concurso para promotores

O Cebraspe também foi a banca escolhida para o concurso de promotores de Justiça para provimento imediato de 44 cargos de promotor de Justiça de entrância inicial e a formação de cadastro de reserva. O conselho Superior do Ministério Público, a quem cabe a elaboração do referido edital, vai analisar a minuta do edital.