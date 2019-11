O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) deve anunciar em breve novo concurso para servidores efetivos do órgão. Segundo publicação nas redes sociais do MPCE, o edital está em fase de conclusão.

Ainda não se tem informações sobre a quantidade de vagas, cargos e salários. Procurada, a assessoria de imprensa do MPCE disse que deve divulgar mais informações na segunda-feira (04).