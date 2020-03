Ministério da Economia estuda medidas para minimizar crise no setor de hospedagem

O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, afirmou que a equipe econômica está "olhando com lupa" o setor de hospedagem e que analisa medidas para minimizar efeitos da pandemia de coronavírus. A declaração foi feita em reunião com empresários e com o presidente Jair Bolsonaro, transmitida por videoconferência.

Segundo o secretário, as medidas poderiam ser, por exemplo, semelhantes às propostas para o setor aéreo. "Podem ser medidas trabalhistas, como no setor aéreo, que teve redução salarial, desde que não comprometa o consumo das famílias.

Para o secretário, a questão é garantir capital de giro para o setor privado de forma ordenada, na magnitude certa.

"A gente entende a dificuldade. Entendamos que não tem saída de curto prazo, muitos são pequenos e não têm recursos e precisa mandar empregados para casa. O mais importante é termos linhas de crédito para garantir capital de giro. Temos absoluta certeza que é uma crise temporária", disse.

fonte: Estadão Conteudo