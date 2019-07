Ministério da Agricultura lança programa visando fortalecer cooperativismo rural

O ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou, nesta quinta-feira (4), o programa Brasil Mais Cooperativo, que amplia o acesso de cooperativas aos mercados privados e institucionais. Além da iniciativa, foram assinadas duas medidas: uma que altera regras para a emissão do documento que identifica e qualifica o público da agricultura familiar e outra que permitirá que cooperativas agropecuárias que o não detenham sejam habilitadas para comercializar matéria-prima da agricultura familiar com as empresas produtoras de biodiesel.

De acordo com a ministra da pasta, Tereza Cristina, o objetivo é beneficiar aproximadamente 1,6 mil cooperativas em atividade no país. Ela afirmou que os incentivos são importantes para “tirar da pobreza, da desinformação, da falta de tecnologia os pequenos proprietários rurais do Brasil”.

Hoje pela manhã, ela também assinou uma portaria que amplia o acesso das cooperativas à emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) para pessoas jurídicas. O documento que identifica e qualifica o público da agricultura familiar, inclusive das organizações econômicas.

Parcerias

Outro foco do Brasil Mais Cooperativo é a ampliação do acesso, por cooperativas e associações, aos mercados privados, como redes supermercadistas, e aos mercados institucionais, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Para isso, serão realizadas parcerias e articulação de iniciativas com entidades governamentais e representantes do cooperativismo.

Um decreto que foi encaminhado à Casa Civil propõe mudança do nome do Selo Combustível Social, que passa a ser Selo Biocombustível Social. A mudança permitirá que as cooperativas agropecuárias que não detenham DAP Jurídica sejam habilitadas para comercializar matéria-prima da agricultura familiar com as empresas produtoras de biodiesel. Isso deve possibilitar que mais de 40 mil pequenos produtores participem do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, segundo a Organização das Cooperativas do Brasil.

Muitas cooperativas e associações ainda apresentam pouca capacidade de planejamento de médio e longo prazos e baixos investimentos na modernização dos seus processos, conforme o secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo, Fernando Schwanke.

“As cooperativas são grandes parceiras da agricultura familiar e nós vamos utilizar esse sistema para potencializá-la. Organizados cooperativamente, pequenos e médios agricultores passam a ter maiores vantagens em termos de escala de produção, redução de custos, logística, facilidade de acesso a insumos e tecnologias de produção”, afirmou.