Meta do CE é chegar a mais de 500 novos leitos de UTI com contratação de profissionais e equipamento

O governador do Ceará, Camilo Santana, afirmou na noite desta terça-feira (21) que pretende criar mais de 500 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com o objetivo de ofertar atendimento para população na luta contra a covid-19.

"Nós temos a meta de criar mais 556 leitos de UTI no estado, mas precisamos contratar mais profissionais. Por isso lançamos edital de chamamento público para contratar equipes para operacionalizar os leitos de UTI", afirmou Santana.

Além disso, o Governo do Ceará ampliou os leitos de UTI exclusivos para atendimento de pacientes com covid-19 em 306 unidades no período de um mês. Na média, foram mais de 10 estruturas entregues por dia, reforçando o atendimento na Capital e interior. São 182 UTIs em Fortaleza e 124 a mais nas demais cidades cearenses.

Santana também disse que a Capital deverá ter nesta quarta-feira (22) 75% de ocupação dos leitos de UTI. "Já estamos trabalhando para implantar mais 16 leitos amanhã (quarta) na Capital e mais 14 no interior".

O governador reforçou que a busca por mitigar os efeitos do novo coronavírus e resguardar a saúde da população é uma conjunção que se dá aliando medidas efetivas e trabalho dos profissionais de saúde.

“Diante da gravidade e complexidade dessa pandemia, temos buscado agir de forma rápida, disponibilizando os recursos necessários para a ampliação de nossa rede de saúde pública. Mais de 300 novos leitos de UTI em um mês representam um resultado muito significativo. Destaco o trabalho obstinado de nossos profissionais, que têm se dedicado dia e noite para melhorar o sistema de atendimento. O desafio é grande, mas iremos enfrentar e vencer”, completou.

Santana também comentou que conversou com representantes do governo chinês para garantir que a compra de respiradores chegue no Ceará.

"Eu tive reunião com o embaixador e cônsul da China para ampliar a rede de atendimento de saúde pública para enfrentamento da covid-19. Essa conversa que eu tive é para que a gente possa trazer a remessa de respiradores comprados pelo governo estadual que vai permitir expandir ainda mais as UTIs no Estado. O Ceará comprou 700 respiradores da China, já pagamos e temos um contrato assinado", reforçou Santana.