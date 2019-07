Mercado opera otimista com tramitação da Previdência

Diante do otimismo do mercado com a tramitação da Reforma da Previdência, a bolsa brasileira abriu o pregão desta quarta-feira (10) em alta, com o índice ibovespa atingindo a máxima histórica, acima dos 106 mil pontos, com alta de 1,5%, e o dólar registra queda de 0,9%, cotado a R$ 3,76, no menor patamar desde o final de fevereiro. O otimismo também se reflete no risco-país medido pelo CDS (Credit Default Swap), que aos 135 mil pontos, está no menor nível dos últimos três anos, indicando uma melhora da percepção do mercado internacional sobre a solvência do Brasil.

Na terça-feira, um requerimento que pôs fim às discussões recebeu 353 votos a favor e 18 contra. E a proposta da oposição de retirar a matéria de pauta foi derrotada por 331 votos a 117, mostrando força do governo. A expectativa é que a reforma seja votada em primeiro turno nesta quarta-feira.

Além do otimismo com o andamento da Previdência, o mercado externo também contribuiu para o bom humor dos investidores em relação ao mercado local. O presidente do Banco Central americano (Federal Reserve), Jerome Powell, sinalizou que haverá o corte de juros neste ano, o que deverá aumentar a liquidez nos mercados internacionais.

Confiança do empreendedor

Os médios e pequenos empreendedores voltaram a depositar confiança no desempenho da economia no terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior. Essa melhora é representada pelo avanço de 2,6% do Índice de Confiança dos Pequenos e Médios Negócios (IC-PMN), calculado pelo Centro de Estudos em Negócios do Insper em parceria com o Banco Santander.

Inflação

E a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou junho com alta de 0,01%, ante um avanço de 0,13% em maio, informou na manhã desta quarta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio pouco acima da mediana (-0,03%) das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, que iam de -0,07% a 0,08%.