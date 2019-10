Mercado dos Pinhões recebe lançamento do Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati

O Mercado dos Pinhões, em Fortaleza, será palco do lançamento do 3º Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati. O evento, que será realizado nesta quinta-feira (10), a partir das 19 horas, é uma iniciativa do Sebrae/CE e da Prefeitura Municipal de Aracati. A estratégia de realizar um lançamento na capital visa garantir uma maior divulgação para o festival e ao mesmo tempo atrair mais visitantes para o município de Aracati e para a Rota das Falésias.

Neste ano, o Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati será realizado de 25 a 27 de outubro, buscando se consolidar no calendário de eventos turísticos do município, beneficiando direta e indiretamente os pequenos negócios da região.

O Festival tem o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva do turismo, estimulando os empreendimentos de alimentação fora do lar a atuarem com foco na experiência gastronômica – Food Experience. Além disso, o evento procura fortalecer o artesanato e as demais representações culturais presentes na região do Litoral Leste, enquanto atividades econômicas e criativas, bem como contribuir para aproximação comercial entre empresas integrantes da cadeia produtiva do turismo.

SERVIÇO

Lançamento do 3º Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati

Data: 10 de outubro de 2019

Hora: 19 horas

Local: Mercado dos Pinhões - Praça Visconde de Pelotas, S/N - Centro, Fortaleza