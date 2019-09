Mercado de trabalho no Ceará conta com 1.174 vagas abertas

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho está com 1.174 vagas de emprego abertas esta semana. As oportunidades estão disponíveis em uma das 18 unidades do Sine/IDT em todo o Estado, sendo 183 para Pessoas Com Deficiência (PCD). Apenas para Fortaleza, são 504 ocupações disponíveis.

Na Capital, há vagas para motorista carreteiro (20); motorista de caminhão (15); motorista de ônibus urbano (10); assistente administrativo (10); auxiliar de limpeza (10); eletricista (10); eletricista auxiliar (10); operador de máquinas fixas (10), entre outras.

das 504 oportunidades para Fortaleza são destinadas à Pessoa com Deficiência (PCD), com destaque para as funções de teleoperador (21) e operador de caixa (15)

As outras vagas de emprego estão divididas entre Aracati (11); Crateús (51); Eusébio (20); Horizonte (13); Iguatu (4); Itaitinga (5); Juazeiro do Norte (9); Limoeiro do Norte (83); Maracanaú (82); Pecém (98); Quixadá (198); Sobral (54) e Tianguá (2).

O gerente da unidade do Sine/IDT do Centro, Jidlafe Rodrigues, também destaca a oferta de vagas voltadas para o comércio. "Principalmente as sapatarias, onde é necessário ter ensino médio completo e é desejável alguma experiência na área de vendas, mesmo que tenha sido sem carteira assinada", diz.

Os interessados devem procurar uma das 18 unidades do Sine/IDT no Ceará munidos de Carteira de Trabalho e, de preferência, o currículo. Confira aqui a íntegra das vagas de emprego disponibilizadas no Sine e os endereços das unidades.