Mercado das Flores capacitou mais de mil pessoas em 8 meses

Durante os oito meses de operação, o Mercado das Flores já capacitou mais de mil pessoas, com a realização de 30 workshops relacionados à cultura do consumo de flores e plantas ornamentais. A informação é da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece).

As aulas são agendadas, sempre, para os fins de semana.

Com temas diversificados, os cursos já abordaram cuidados com plantas em ambiente interno; enxertos em rosas do deserto; dicas sobre transplante de plantas; arranjos florais; tiara de flores naturais; terrários abertos; horta urbana; plantas que energizam sua casa; jardinagem para crianças; e que adubo utilizar.

"O Mercado das Flores foi idealizado por produtores de plantas ornamentais do Estado do Ceará. Percebíamos que existia uma deficiência muito grande de entendimento dos clientes sobre o produto que estavam comprando. Sempre ouvíamos histórias sobre plantas que não sobreviviam. Neste cenário, nossa missão é, além de vender, dar um ensinamento às pessoas sobre aquela planta. Estamos trabalhando nas pessoas a cultura e o entendimento de como é o ciclo da vida da planta. Então, a ideia é não somente vender o produto, mas passar para frente o conhecimento", relata o presidente da Associação de Produtores de Flores e Plantas Ornamentais (Floresce) Davi Gondim.

Cultura

Para atrair clientes e implantar a cultura de consumo de flores no mercado cearense, a Adece, por meio da Câmara Temática de Flores, vai apoiar a realização de mais eventos no local.

"Estudamos a melhor forma para viabilizar esse apoio ao setor. Sendo assim, solicitamos aos produtores do Mercado um projeto constando um calendário de prováveis eventos a serem realizados no local. Em seguida, avaliaremos o projeto e uma licitação será feita para possibilitar a realização desses eventos e atrair novos consumidores para o Mercado das Flores de Fortaleza", anuncia o presidente da Adece, Eduardo Neves.