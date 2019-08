Mercado da saúde: recomendação médica pela internet cresce 1,38% no CE

Não é só o número de farmácias que sinalizam que o mercado de saúde no Ceará é um dos mais aquecidos do País. As buscas por médicos na internet mobilizaram 2,7 milhões de cearenses entre janeiro e julho deste ano, o que representou um aumento de 1,38% ante os sete primeiros meses de 2018, segundo apontou a plataforma de recomendação médica Doctoralia.

As especialidades mais procuradas no Estado são dermatologia, ginecologia, psicologia, ortopedia traumatológica, endocrinologia, neurologia, psiquiatria, oftalmologia, urologia e nutrição. O CEO da plataforma, Cadu Lopes, também acrescentou que o número de agendamentos de consultas, feitas através da plataforma, obteve crescimento de 933%. No acumulado de janeiro a julho deste ano, foram 10 mil agendamentos e somente 980 no ano passado.

“O mercado do Ceará tem se mostrado promissor para gente. O perfil do usuário local encontrou na plataforma a possibilidade de resolver dois pontos: tempo e saúde. A nossa plataforma diminui o tempo de dor dos pacientes”, afirma Lopes.

A plataforma oferece aos pacientes um espaço para perguntar, opinar e fazer busca segmentada para encontrar especialistas sem pagar. Já profissionais podem se cadastrar em planos gratuitos ou pagos. Neste quesito, também houve um salto de 40,7% no volume de profissionais cadastrados. Entre janeiro a agosto deste ano, são 3.990 e 2.834 em igual período de 2018.

O número de profissionais cadastrados no Estado representa 0,46% do total no País, que totaliza 600 mil e a expectativa da empresa para este ano é ampliar o mercado, atraindo mais usuários e profissionais da saúde.

Mercado forte

De acordo com dados da plataforma, no acumulado do ano até julho, os clicks no site sinalizam uma elevação de 46,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 15.794.051 usuários neste ano contra 1.885.665 em 2018.

“O Nordeste foi o primeiro mercado que nós desenvolvemos, que foi onde nós fomos em campo com o intuito de aderir profissionais da saúde na plataforma. E esse teste inicial provou que era possível a gente desenvolver no País inteiro. O Ceará se mostrou potencialmente fantástico para a plataforma. Nós crescemos de ano a ano cerca de 100%”, avalia Lopes sobre a atuação da empresa no Brasil – que já soma 7 anos.