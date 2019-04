Melhores oportunidades para empreender em 2019; veja tendências

Quem deseja empreender em segmentos mais procurados pelos consumidores precisa ficar atento nas novas tendências do mercado. De acordo com Alice Mesquista, analista do Sebrae Ceará, os segmentos com mais procura são mercado pet, cuidados com o corpo e alimentação saudável. Confira mais dicas na entrevista abaixo.

Além disso, a analista aponta que os empreendedores podem usar a internet para prospectarem seus produtos sejam eles vendidos em lojas físicas ou virtuais.

Circuito do Empreendedorismo do Ceará

Com o intuito de estimular o espírito empreendedor, apresentar histórias inspiradoras e encorajar o desenvolvimento de ideias inovadoras e criativas, o Sistema Verdes Mares criou o Circuito de Empreendedorismo do Ceará, uma experiência que levará para dentro de empresas cearenses, jovens e adultos que que têm sede de conhecimentos do mundo dos negócios.