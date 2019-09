Meireles e Aldeota são os bairros preferidos para morar nos últimos quatro anos

Os bairros tradicionais Meireles e Aldeota são os preferidos para se morar em Fortaleza entre os meses de janeiro e maio dos últimos quatro anos. A proximidade com o mar, a segurança e a infraestrutura ao redor são os principais motivos para as localidades serem as campeãs de buscas entre os anúncios do portal Zap, tanto para locação quanto para compra.

Além dos dois, também têm se destacado este ano Maraponga, Centro, Messejana, Cocó, Praia de Iracema, Papicu, Montese e Bairro de Fátima.

A economista do Grupo Zap, Deborah Seabra, explica que, como outras capitais litorâneas, a proximidade com o mar é bastante valorizada. “Então vamos ver bairros tradicionais, como Meireles, Aldeota, Praia de Iracema, figurando sempre como os preferidos”, afirma.

Ela ressalta para o destaque da Maraponga, que, diferente dos dois primeiros colocados, fica afastada da praia. “Me lembrou os bairros tradicionais de Recife, que são bairros bem afastados da praia, porque eram sítios, por exemplo, e passaram pelo mesmo processo. Eles ficam perto de uma grande amenidade para a população, algum acúmulo de água, como uma lagoa, por exemplo. Pelo clima ser de Fortaleza ser bem quente, as pessoas valorizam isso também”, explica.

Infraestrutura

Seabra destaca que bairros com melhor infraestrutura de serviços sempre se destacam. “Acessibilidade é tudo. É interessante ver bairros como a Maraponga, que antes eram bem residenciais, crescendo nesse sentido e se tornando cada vez mais populosos”, aponta. Ela acrescenta que também há quem fuja dessa agitação e prefira locais mais residenciais.

O levantamento do Zap aponta que 79% das buscas são para aluguel e apenas 21% para compra. A economista detalha que essa tendência tem a ver com o valor dos imóveis. “Muitas vezes a pessoa não consegue comprar um imóvel e aluga. Como as unidades são mais caras nesses bairros de destaque, como Aldeota e Meireles, as pessoas não conseguem comprar e alugam por querer morar na região”.

Ela acrescenta ainda que a casa própria não é mais o sonho especial da geração Y. “Essa geração prefere experimentar espaços e às vezes não quer gastar esse dinheiro tão cedo, então alugam. É uma mudança no perfil do consumidor”, comenta.

Menos espaço

A preferência por alugar também tem interferido no tamanho dos imóveis campeões de busca. Aqueles com área privativa de 31 metros quadrados (m²) e 60 m² são os queridinhos do momento, representando 38% das buscas de Fortaleza no Zap. Os que medem de 61 m² a 90 m² também têm destaque (31%).

“É muito caro você comprar e até mesmo alugar um imóvel de mais de 100 m² na Aldeota, por exemplo. Como as pessoas estão priorizando a localidade, as unidades menores têm ganhado entre as opções disponíveis”, analisa Seabra.

Ainda assim, os imóveis com três dormitórios são preferência entre 39% das buscas, seguidos pelos com dois dormitórios (37%), segundo o Zap. “Isso acontece em várias capitais. Os espaços estão cada vez mais compactos, destacando-se os espaços comuns. É até difícil ver lançamentos com quatro dormitórios ou mais”, ressalta a economista.

Preços

De acordo com o levantamento mais recente do Fipe Zap, o preço médio do metro quadrado (m²) para venda em Fortaleza caiu 0,27% em agosto, ficando a R$ 5.774 o m². No ano, esse valor acumula redução de 1,29%. Ainda assim, a Capital tem o segundo m² mais caro do Nordeste, perdendo apenas para Salvador (R$ 4.973/m²).

Os bairros com m² mais caro para venda são Meireles (R$ 7.470), Praia de Iracema (R$ 7.227), Mucuripe (R$ 6.961), Guararapes (R$ 6.519) e Engenheiro Luciano Cavalcante (R$ 6.473).

Já aqueles com o menor preço médio por m² são Pedras (R$ 2.110), Bela Vista (R$ 2.403), Farias Brito (R$ 2.547), Jangurussu (R$ 2.594) e Vila União (R$ 2.688).