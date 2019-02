MEI: como declarar o Imposto de Renda 2019?

De acordo com a Receita Federal, são considerados isentos do imposto sobre a renda, na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário, o lucro do titular de empresas optantes pelo Simples Nacional, na condição de Microempreendedor Individual.

Os rendimentos do MEI provenientes de outras atividades ou sociedades não se confundem com os rendimentos da sua condição de MEI, que devem ser tributados conforme sua natureza.

