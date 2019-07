Marinho diz confiar na aprovação da Reforma da Previdência

O secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, manifestou há pouco confiança na aprovação da reforma da Previdência esta semana, mas alertou que é preciso vencer o kit obstrução. A estratégia para garantir o começo da votação na terça-feira (9) foi discutida em reunião neste domingo (7) que durou quase quatro horas na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

O ministro da Casa civil, Onyx Lorenzoni, também participou da reunião, mas deixou a residência mais cedo. Ao sair do encontro com Maia, Marinho acabou revelando que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também participou da conversa.

Bastante cauteloso, Marinho não quis comentar sobre a avaliação técnica que o governo está fazendo sobre as questões envolvendo policiais e que será encaminhada a Onyx hoje à tarde. "Não posso explicar, deixa as coisas acontecerem".

Apesar do kit obstrução, já esperado pelas lideranças governistas, Marinho disse que tem muito mais gente a favor da reforma do que contra. O Placar da Previdência, levantamento feito pelo Estado, aponta que a proposta conta com o apoio de 247 deputados. Desses, 229 afirmam que dariam sim à reforma com o mesmo teor que foi aprovado na Comissão Especial, e 18 condicionaram a aprovação a ajustes.