Maracanaú terá novo parque aquático até dezembro

O município de Maracanaú receberá, até dezembro, seu primeiro parque aquático: o Cave Park. O empreendimento terá em média 15 mil m² e contará com restaurante, complexo de lojas e a área temática que dá nome ao parque: a casa de caverna. A previsão é que até 100 empregos diretos sejam criados inicialmente.

Serão mais de 50 brinquedos (inclusive toboáguas gigantes) distribuídos pelo parque, que será instalado no bairro Antônio Justa.

A inauguração está prevista para dezembro deste ano, com funcionamento de terça-feira à domingo e feriados. A expectativa é um fluxo médio de 1.500 pessoas por dia.

Parque aquático com mais de 50 brinquedos, inclusive toboáguas gigantes

Para o empresário Cícero Nobre, proprietário do parque, o intuito do novo espaço é proporcionar lazer para os frequentadores e estima que futuramente o parque seja ampliado. “Nosso projeto inicial é de 15 mil m², mas temos área para diversas futuras ampliações, com novas atrações”, conta.

Cícero Nobre explica que a ideia inicial do parque surgiu a partir da criação de uma caverna totalmente modernizada para sua própria moradia. “Daí em diante eu não parei mais de sonhar até a criação de um parque , o Cave Park”, conta.

Ideia do parque surgiu a partir da criação de uma caverna totalmente modernizada para a moradia do proprietário

Cave Park

Localização: Rua Maria Cassimiro, nº 55, bairro Antônio Justa, Maracanaú

Funcionamento: Terça-feira a domingo e feriados

Previsão de Inauguração: Dezembro de 2019