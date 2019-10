Manganês de Pentecoste é enviado para China e Idonésia

O Porto do Pecém realizou neste final de semana seu primeiro embarque de manganês para os portos da China e Indonésia. O metal foi extraído de reservas localizadas em Petencoste pela empresa Zeus Mineração e embarcou no último fim de semana no navio African Raptor. A embarcação atracou na manhã da última segunda-feira para carregar 55 mil toneladas de manganês.

De acordo com Danilo Serpa, presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém neste ano ainda haverá mais dois embarques do metal. Com isso o manganês entrará na pauta das exportações cearenses.

“São 55 mil toneladas de manganês que saem do Ceará para dois países na Ásia. Assim geramos mais emprego e renda tanto na mina em Pentecoste, como aqui no Pecém. Esse foi apenas o nosso primeiro embarque desse tipo de minério. E ainda teremos, ainda nesse ano, mais dois embarques", relatou.

Carregamento sustentável

Além da novidade na exportação do metal, o equipamento Bulkbraz- ou "baia graneleira" como é chamado, foi utilizado pela primeira vez no Porto. Sua alta eficiência operacional permite carregamentos rápidos de navios graneleiros.

“Nos inspiramos numa operação realizada em St. John's, no Canadá. Entramos em contato com o porto de lá e conseguimos adquirir um equipamento semelhante ao que eles usam. E hoje, enfim, estamos fazendo o uso desse equipamento pela primeira vez sem haver a necessidade de colocar essa carga no chão. Ou seja, uma operação ecologicamente correta”, comenta Waldir Sampaio, Diretor Executivo de Operações do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

De acordo com Alberto Alves, gerente comercial da Tecer Terminais, esse novo equipamento abre a possibilidade para atrair novos exportadores.

“Com a inovação desse novo equipamento abre-se a possibilidade de atração de novos exportadores de granéis sólidos pelo Pecém, que sem dúvidas tem uma localização geográfica privilegiada e estratégica. Por aqui encurtamos distâncias com portos americanos, europeus e asiáticos, através do canal do Panamá”, pontua.

Um novo carregamento de manganês deverá ser exportado pelo terminal portuário do Pecém no próximo dia 25 deste mês.