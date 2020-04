Mais de 830 mil CPFs estão com alguma irregularidade no Ceará

Hoje, no Ceará, há 8.877.570 CPFs regulares, segundo a Receita Federal no Estado. Porém, há 831.652 outros documentos que estão suspensos, nulos, cancelados (por algum motivo) ou ainda possuem alguma pendência para regularização - além dos 612.026 cancelados pelo óbtio do contribuinte. Sem o CPF, o cidadão não consegue receber o auxílio emergencial pago pelo Governo Federal que vai de R$ 600 até R$ 1.200 (se for uma mãe de família a chefe da casa). Este recurso se destina a uma ajuda, em três pagamentos, para o período da pandemia do coronavírus.

> Receita regulariza CPFs com pendências para pagamento de auxílio

Quando a pessoa busca na base de dados da Receita Federal a situação do CPF dela aparecerá uma das opções já citadas acima. Mas é preciso explicar melhor cada uma. Confira:

> Governo do Estado já investiu mais de R$ 215 milhões no combate a pandemia do coronavírus

> Governo Federal libera saque de R$ 1.045 do FGTS

> Auxílio emergencial: veja calendário de saques, inscrições e condições

Suspensa

É quando há algum dado irregular no cadastro Ex: falta de título, título cancelado, nome de mãe ausente, naturalidade ausente etc. Há 753.154 CPFs assim no Ceará. É a maioria do problema.

Cancelada por óbito sem espólio

É quando o contribuinte já morreu. Há 612.026 contribuintes nesta situação.

Cancelada por multiplicidade

Cancelada por multiplicidade é quando existe mais de uma inscrição para o mesmo contribuinte. Há 62.210 documentos nesta situação no Ceará.

Pendente de regularização

Essa informação irá aparecer quando o contribuinte deixar de entregar alguma declaração obrigatória em algum exercício. No Ceará, há 13.219 contribuintes na categoria de pendentes de regularização.

Cancelada de ofício

É quando a administração verificou irregularidades na inscrição do cidadão. Há 2.860 documentos assim no Estado.

Nulo

Nulo é quando existe fraude na inscrição do CPF. Há 209 cadastros assim no Estado.

Para verificar a situação cadastral do CPF CLIQUE AQUI.

Para atualizar o cadastro CPF CLIQUE AQU.

Caso o CPF esteja na situação cadastral "suspenso" CLIQUE AQUI.