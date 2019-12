Mais de 75% das rodovias no Ceará estão avaliadas entre regular e péssimo

A maior parte da extensão das rodovias cearenses foi classificada com qualidade entre regular e péssimo. Segundo o Anuário do Transporte da Confederação Nacional do Transporte (CNT), 75,55% da quilometragem das estradas cearenses foi apontada como péssimo, ruim ou regular.

Ao todo, dos 3.608 quilômetros de extensão das rodovias no Estado, 1.545 km foi indicado como regular. 848 km estão em condições ruins e 193 km estão péssimos.

O relatório da CNT ainda apontou que 927 km das vias que interligam os municípios cearenses estão em boas condições. Além disso, apenas 95 km estão em ótimas condições.

No Nordeste, somando os 9 estados da região, a porcentagem é consideravelmente menor. Dos 28.855 km, 59,24% foi considerado como regular, ruim ou péssimo.

Outros 9.306 km foram considerados como bons, enquanto 2.454 km das estradas da Região estão em ótima qualidade.