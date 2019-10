Mais de 63% dos fortalezenses estão endividados, revela pesquisa

O número de consumidores endividados em Fortaleza cresceu 2,9% em outubro ante setembro. Apesar do avanço, o número de fortalezenses com dívidas em atrasos caiu 1,3% no mês. Os dados são referentes a Pesquisa do Endividamento do Consumidor de Fortaleza, divulgada pela Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE) nesta quinta-feira (24). Em outubro, mais da metade (63%) dos fortalezenses possuem algum tipo de dívida.

Os compradores inadimplentes, aqueles que não terão condições financeiras de arcar com seus compromissos, teve um leve avanço de 0,6%, passando de 8,5% em setembro para 9,1% neste mês.

Cerca de 39,7% dos fortalezenses estão com sua renda familiar comprometida em outubro, o resultado aponta uma leve diminuição de 0,9% em relação ao mês anterior.

Dívidas

O valor médio das dívidas está estimado em R$ 1.492. Os gastos com alimentação (48,1%), aluguel (19,4%), outros (13,2%) e educação (12,9%) foram os que mais pesaram no bolso dos compradores da Capital.

O cartão de crédito (78,4%) permanece sendo a forma de pagamento mais utilizada pelos fortalezenses. Seguido de outros (23,3%), financiamento (14,2%),empréstimo pessoal (8,3%), carnês de loja (7%) e cheque especial (3,1%).

O tempo médio de atraso é de 74 dias e a principal justificativa para o não pagamento das dívidas é o desequilíbrio financeiro (63%). Entre outras justificativas estão: aplicação de recursos em outras finalidades (29%), contestação das dívidas (8,8%) e esquecimento das dívidas (5,1%).