Mais da metade (60,5%) dos consumidores na Capital Cearense possuem algum tipo de dívida. O apontamento foi feito pela Pesquisa do Endividamento do Consumidor de Fortaleza, divulgada nesta quarta-feira (27) pela Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE).

O índice apresentou um aumento de 4,7 pontos percentuais em relação ao indicador do último mês de janeiro, quando a pesquisa apontou que 55,8% dos consumidores estavam com algum tipo de pendência. Contudo, a pesquisa registrou uma queda ante fevereiro de 2018. No ano passado, 70,5% dos fortalezenses estavam endividados.

Inadimplência

A Fercomércio ainda afirmou que a taxa de inadimplência potencial teve acréscimo de 0,6 ponto percentual, passando de 7,6%, em janeiro, para 8,2% em fevereiro. Esse índice é relativo ao número de consumidores que não terão condições financeiras para honrar seus compromissos neste mês.

Já a proporção de consumidores com contas ou dívidas em atraso aumentou 1,4 ponto percentual, passando de 19,3%, em janeiro, para 20,7% neste mês.

O tempo médio de atraso indicado pela pesquisa é de 66 dias e a principal justificativa para o não pagamento das dívidas é o desequilíbrio financeiro, citado por 66,9% dos entrevistados.

dos consumidores de Fortaleza afirmam fazer orçamento mensal e acompanhamento eficaz dos seus gastos e rendimentos, o que contribui para um melhor controle dos níveis de endividamento.

O segundo motivo mais citado é o adiamento por conta do uso dos recursos para outras finalidades, com 20,8%. Em terceiro, aparece a contestação da dívida (9,3%).

Perfil

O perfil do consumidor inadimplente mostra a preponderância das mulheres (inadimplência potencial de 9,1%), com idade acima de 35 anos (9,4%) e renda familiar inferior a cinco salários mínimos (8,8%).