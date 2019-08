Mais de 57,9 mil cearenses recebem o 3º lote do IRPF

A Receita Federal libera nesta quinta-feira (8) a consulta do terceiro lote do imposto de renda 2019. Já no dia 15 de agosto, o órgão libera mais de R$ 88,7 milhões em contas bancárias de 57,9 mil cearenses. Desse total, 56.483 são de declarações do imposto de renda da pessoa física entregues em 2019, totalizando R$ 85,114 milhões.

Para 1.430 declarações referentes a declarações entregues entre 2008 e 2018, que totalizam R$ 3,6 milhões, o índice de atualização monetária pela taxa Selic varia entre 8,74% (2018) e 110,86% (2008).

A restituição fica disponível no banco por um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la pela internet, no formulário eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição (Peres), ou diretamente no e-CAC, no serviço “extrato de processamento da DIRPF”.

Consulta

Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet a partir das 9h desta quinta. Usuários de tablet ou smarthphone também podem baixar o aplicativo “Pessoa Física”, que permite a consulta da restituição ou, ainda, telefonar para o Receitafone 146.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do BB ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais) 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (deficientes auditivos), para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.