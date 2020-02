Mais de 40 mil motoristas cearenses ainda não solicitaram restituição do DPVAT

Desde que a Seguradora Líder, responsável pelo seguro DPVAT, abriu o sistema de pedidos de restituição do dinheiro pago a mais pelos usuários, apenas 9,2 mil motoristas realizaram a solicitação no Ceará. Ao todo, mais de 50 mil usuários no Estado tem direito de receber a diferença.

O processo teve início em 15 de janeiro e 40,7 mil motoristas elegíveis no Ceará podem fazer o pedido de restituição até o fim de dezembro.

O seguro obrigatório começou a ser cobrado em janeiro com os mesmos valores de 2019, após o STF (Supremo Tribunal Federal) ter barrado a proposta da Líder de diminuir a cobrança em 2020. A Corte voltou atrás e acabou liberando a redução em 9 de janeiro. Assim, quem pagou os valores a mais poderá receber parte do dinheiro de volta.

Até agora, os estados com mais solicitações, segundo a Líder, são: São Paulo (com 350,4 mil pedidos), Minas Gerais (204,2 mil), Rio Grande do Sul (128,5 mil) e Paraná (60,1 mil).

Como pedir a restituição

Para fazer a solicitação, é preciso acessar o site destinado à restituição até o final de dezembro de 2020. Pedidos realizados após esse prazo serão realizados por outro link.

É preciso ter em mãos:

Renavam do veículo CPF/CNPJ do proprietário

Valor pago

Email e telefone de contato

Banco, agência e conta-corrente ou poupança do proprietário

Data do pagamento maior

Segundo a Líder, a diferença do valor no DPVAT para os motoristas que fizeram o pagamento antes da redução dos valores será quitada por depósito na conta informada pelo proprietário do veículo em até dois dias úteis.

De acordo com a seguradora, o proprietário recebe, pelo site, um número de protocolo para acompanhar a restituição.