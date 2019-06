Mais de 350 vagas de emprego são oferecidas pelo Sine Municipal em Fortaleza

Estão abertas 355 vagas de trabalho nas unidades de atendimento do Sine Municipal de Fortaleza. As oportunidades também abrangem Pessoas com Deficiência (PcD).

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer em uma das unidades do Sine Municipal com RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço, de escolaridade e de cursos realizados. Os currículos recebidos farão parte de um banco de dados para futuras vagas.

As vagas estão distribuídas conforme mostrado na lista abaixo:

Operador de telemarketing - 113

Vendedor - 48

Auxiliar de logística - 23

Jardineiro - 11

Motorista de caminhão - 11

Manicure - 10

Técnico de enfermagem - 10

Vigilante - 10

Auxiliar de limpeza - 6

Operador de caixa - 5

Supervisor de vendas - 5

Auxiliar de estoque - 4

Auxiliar administrativo - 4

A unidade do Sine Municipal da Secretaria Regional I fica na Avenida Bezerra de Menezes, 459, Bairro Farias Brito. Já a unidade da Regional V fica localizada na Avenida Augusto dos Anjos, 2466, Bairro Siqueira, por fim, a unidade da Regional VI fica situada na Rua Padre Pedro Alencar, 789, no Bairro Messejana.

Os Sines Municipais são equipamentos da Prefeitura de Fortaleza, geridos pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) em parceria com o Ministério da Economia.