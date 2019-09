Mais de 250 mil clientes da Enel receberam contas duplas; concessionária contesta Procon

Mais de 250 mil pessoas foram afetadas pela cobrança duplicada, com duas faturas no mesmo mês, das contas de energia no Estado. A informação foi apontada, nesta terça-feira (10), pela Enel Distribuição Ceará, em um comunicado afirmando que 6% dos consumidores receberam duas contas de luz no mês passado.

A empresa, contudo, contestou as informações do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), e disse que não irá reembolsar os clientes que já fizeram o pagamento da segunda conta. A concessionária também afirmou que irá recorrer da multa de mais de R$ 3 milhões.

O número de consumidores afetados se baseia no último balanço semestral divulgado pela Companhia. No documento, a Enel afirma ter registrado 4.178.234 usuários de serviços prestados por ela. Os 6% representam 250.694 clientes.

"Sobre a informação divulgada pelo Procon Fortaleza, a Enel Distribuição Ceará esclarece que as cobranças da conta de energia com o mesmo vencimento são legítimas e que não haverá devolução de valores por parte da companhia. A distribuidora informa que apenas 6% dos clientes da companhia receberam as duas contas e que o consumidor foi informado da alteração", disse a Enel em nota.

A companhia ainda ressaltou que o "sistema comercial da empresa está passando por um processo de modernização e está sendo realizada uma regularização no procedimento de faturamento".