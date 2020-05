Mais de 230 mil cearenses são contemplados em 1º lote de restituição do Imposto de Renda

O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2020 já estará disponível a 230.210 cearenses nesta sexta-feira (29), segundo informações da Receita Federal. No total, serão R$ 57.584.934,40 em restituições nas contas bancárias de 6.447 contribuintes do Estado.

É a primeira vez que as restituições começam a ser pagas ainda durante o prazo de transmissão das declarações, estendido para 30 de junho em razão da pandemia do novo coronavírus. Até às 17h de hoje (25), 328.213 contribuintes residentes no Ceará haviam transmitido suas declarações do IRPF 2020, pouco mais da metade das 650 mil declarações que são esperadas.

Diferentemente dos anos anteriores, quando o crédito foi efetuado sempre aos dias 15 de cada mês (ou no próximo dia útil), as restituições pagas em 2020 serão realizadas no último dia útil do mês, começando em maio.

O primeiro lote contemplará contribuintes com prioridade legal - idosos, portadores de deficiência física ou mental ou de moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Pagamento

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la pela internet, no formulário eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição (Peres), ou diretamente no e-CAC, no serviço “extrato de processamento da DIRPF”.

Para consultar se a restituição já foi liberada, o contribuinte deve acessar o site da Receita ou baixar o aplicativo “Pessoa Física”, que permite a verificação da restituição. Outra opção é o atendimento via telefone, pelo Receitafone 146.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento (4004-0001 capitais, 0800-729-0001 demais localidades, 0800-729-0088 deficientes auditivos), para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome e em qualquer banco.