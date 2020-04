Mais de 212 mil cearenses declararam o Imposto de Renda antes de a Receita ampliar prazo de entrega

Mais de 212 mil cearenses já enviaram suas declarações de Imposto de Renda 2020 ao Fisco, a expectativa do órgão é que neste ano cerca de 650 mil declarações sejam emitidas em todo o Estado. Diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Receita Federal ampliou o prazo de entrega até o dia 30 de junho deste ano.

A medida foi estabelecida, após reclamações da população em reunir toda a documentação necessária. Além disso, a Receita também suspendeu a exigência do número de recibo da entrega da última declaração de ajuste anual pois acordo com o órgão, tradicionalmente os contribuintes vão até as unidades da Receita para adquirir o número do recibo da última declaração.

"É importante que as pessoas aproveitem esse período em que estão em casa para separar os documentos e fazer logo a declaração, mesmo porque quem entrega antes tem prioridade na fila de restituição. E esse dinheiro, inclusive, pode ser muito bem-vindo como reforço no orçamento pessoal, familiar, nesse contexto difícil enfrentado pelo país", orienta a Receita, em nota.

Em decorrência da postergação do prazo de entrega, a data permitida par o débito automático da primeira cota será efetuada no dia dez de junho, anteriormente a previsão era dia 10 de abril.

Nacional

Em todo o território nacional, o estimado é que 32 milhões de declarações sejam emitidas, cerca de 9,2 milhões já foram entregues.O órgão ainda pontua que, mesmo diante da situação vivenciada, o número de declarações entregue até o momento, é superior ao do ano passado.

Serviço

Para auxiliar a população, a Receita divulgou meios de esclarecimentos para a população sanar suas dúvidas.

Perguntão, disponível no site da receita, clique aqui.

Vídeos e podcasts com orientações sobre o IRPF 2020, clique aqui.