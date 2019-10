Mais de 121 mil cearenses trocaram de operadora telefônica por portabilidade em 2019

Mais de 121 mil cearenses ficaram insatisfeitos com os serviços das operadoras de telefonia em 2019. Segundo relatório da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom), de janeiro a setembro, no Estado, foram realizados 121,39 mil pedidos portabilidade numérica no Ceará. O dado representa uma alta de 45,58% ante igual período de 2018.

Do total de transferências, os usuários de telefones fixos representaram apenas 20% neste ano, acumulando um total de 24,42 mil operações de troca. Já os telefones móveis, somaram 96,96 mil transações, somando 80% dos registros no Estado.

Em 2018, a ABR Telecom havia registrado, também entre janeiro e setembro, 83,44 mil operações de portabilidade numérica. O estudo revelou um perfil bastante semelhante com o encontrado em 2019, com os usuários de telefone fixo representando 23,95% das transferências (19,98 mil). Os celulares e smartphones acumularam 76,05% das operações de portabilidade, com 63,45 mil registros.

Como fazer a portabilidade?

O processo para requisitar a portabilidade numérica é simples. É necessário apenas buscar a operadora para onde o cliente deseja migrar, sinalizando o interesse de adquirir os serviços com a empresa, e fazer uma solicitação.

Lojas físicas ou quiosques em shoppings são opções fáceis de se encontrar.

Contudo, o regulamento da portabilidade determina que o solicitante deverá seguir alguns passos para efetivar o requerimento. Veja a lista:

- Informar a operadora de telefonia que recebe o pedido, o nome completo

- Comprovar a titularidade da linha telefônica

- Informar o número do documento de identidade

- Informar o número do registro no cadastro do Ministério da Fazenda, no caso de pessoa jurídica

- Informar o endereço completo do assinante do serviço

- Informar o código de acesso

- Informar o nome da operadora de onde está saindo.

A operadora responsável pela operação deverá fornecer um número de protocolo para que o processo possa ser acompanhando. Vale ressaltar também que, no Brasil, o modelo de portabilidade determina que as migrações sejam feitas dentro do mesmo modelo de serviço: de móvel para móvel ou de fixo para fixo.

Prazo

O tempo médio de transferência de número é de três dias úteis. O solicitante tem até dois dias após o processo para cancelar o pedido em caso de desistência.