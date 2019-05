Mais de 100 lojas venderão produtos sem impostos em Fortaleza; confira a lista das participantes

Objetivando conscientizar a população e o varejo sobre a carga tributária do Brasil, 120 lojas de Fortaleza venderão, na próxima quinta-feira (30), produtos com desconto na taxa de impostos. A ação faz parte do Dia Livre de Impostos, realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem.

A data comercial foi criada pela instituição em 2003 e acontece nas principais capitais do Brasil. Neste dia, o empresário arca com os custos de taxação para não ser repassado aos consumidores.

De acordo com a CDL Jovem, a alta carga tributária do Brasil é um fator que impede o crescimento da economia. O presidente da entidade, Cabral Neto, diz que o intuito da iniciativa é que os consumidores percebam a quantidade de impostos cobrados nos preços dos produtos no país.

“Muitas vezes, o consumidor não percebe isso (o peso dos impostos) por conta de ser tudo embutido no preço. É essa conscientização que queremos provocar tanto em quem vende quanto em quem compra. O peso real dos tributos na vida de cada um”, explica.

Lojas participantes:

171

A Fórmula

A Graciosa

Aakarshan Rose

Acal

Adcos

Adidas

Afins Cosméticos

Alecrim

Aliança de Ouro

Altech Pinheiro

Amarelo

American News

Ampliaza

Athos Homem

Bambolim

Bebetenkite

Bel Salvador

Blinclas

Blumango

Boldenss

Bransk

Cantao

Casa dos Relojoeiros

Chili Beans

Cia Marítima

Cikks

Clube e Mini Clube Melissa

Coisas Di Maria

Colchilar

Colmeia

Construtop

Corpo Malhado

Cosbel

Couro e Cia

Crawford

Dark Ride 70

De Bem Com a Vida

DLT

Doc Doc

Dolmen Calçados

Dona Florinda

Donna M.

Doratto

Dry Photo

Empório Brownie

Essential E Parfums

Euro

Eurosono

Eveiza

Extasis

Extrafarma

Exams

Feitiço

Ferrovia

Florinda

Frikotes

Gestacion

Haufen

Hope

House OF Sambonite

Ibyte

Itamaraty

Jef

JMartins Perfumes

Jogê

Jolie

Jorge Bischoff

Jurídico Escritório Cleto Gomes

Kingdom Açaí

Kiquitaluki

Klaris

Laliló

Lauren Home

Le Biscuit

Le Lis Blanc Deux

Leo Shop

Le Alis

Lilica E Tigor

Lindona

Linhas.cor

Loccitone

Loja Rutra

Lounge Dez17

Magazine Luiza

Mahogany

Maybelline New York

Melissa

Merengue

Milon

MR2

Mundo do Iphone

Mundo do Smartphone

My Things

Na Hora

Oitava Estação

Opticas Itamaraty

Ótica Diniz

Ótica Visão

Ovni Games

Parente

Pena

Play Game

Pólen Presentes

Polo Wear

Produção

Puket

Qoy Chocolates

R. Ximenes

Reserva

Rosamango

Scala Sem Costura

Skyler