Mais de 1 milhão de cearenses ainda não sacaram FGTS

Quatro meses após o início da liberação do saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mais de um milhão de cearenses ainda não sacaram os recursos disponíveis. O prazo final para efetuar o saque é 31 de março.

Até a última segunda-feira (27), 1,75 milhão de trabalhadores já haviam realizado o saque no Estado, cerca de 62,5% do total. Segundo a Caixa, as transações somam o valor de R$ 777,3 milhões. Ao todo, mais de 2,8 milhões de cearenses podem sacar os recursos do FGTS.

Os saques estão disponíveis nas casas lotéricas e nos terminais de autoatendimento para quem possui senha do cartão cidadão. Quem tem cartão cidadão e senha pode sacar nos correspondentes Caixa Aqui apresentando documento de identificação.

As dúvidas sobre valores e direito ao saque podem ser consultadas no aplicativo FGTS, pelo site fgts.caixa.gov.br ou pelo telefone de atendimento 0800-724-2019.