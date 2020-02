Mais confiante, fortalezense deve comprar mais em fevereiro, aponta Fecomércio

Os fortalezenses devem comprar mais em fevereiro, segundo indica a pesquisa do Índice de Confiança do Consumidor (ICC), elaborada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE). Os números revelam que a confiança do consumidor cresceu 1%, de 119,3 pontos para 120,5 pontos, além de um avanço de dois pontos percentuais na pretensão de compras dos fortalezenses, saindo de 40 pontos em janeiro para 42 em fevereiro.

Para Claúdia Brilhante, o otimismo da pesquisa se deve a euforia do consumidor nestes meses de férias.

"Nós temos que ter muita atenção porque ainda estamos no mês de fevereiro, o consumidor ainda está na euforia de dezembro, das férias de janeiro, então são dois meses excessivos", comenta.

O período de ofertas do início de ano também elevam a predisposição dos fortalezenses para ir às compras. "O consumidor tem aproveitado o calendário de promoções e liquidações, elevando a disposição para o consumo", atesta relatório que acompanha o índice.

A diretora também associa o resultado do ICC de fevereiro como "um efeito positivo das medidas econômicas feitas pelo Governo Federal".

Itens mais desejados

Segundo a pesquisa, os produtos mais buscados pelos consumidores são: televisão (17,5%), geladeira (15,1%), móveis (14%), vestuário (13,2%), calçado (9,8%), fogão (9,1%), máquina de lavar roupa (8,4%) e smartphones (7,9%).

O valor médio estimado para as compras é de R$ 582,17 e, a intenção de compras apresenta-se superior para os consumidores do sexo masculino (43,3%), com idade entre 25 a 34 anos (51,2%), com renda média familiar mensal superior a dez salários mínimos (64,3%).

Apesar do crescimento, o resultado deste ano é inferior ao de fevereiro de 2019, quando o índice marcava 125 pontos.

Confiança dos Empresários

Os empresários também seguem na mesma perspectiva de otimismo, a confiança dos empresários registrou um aumento de 2,2% em fevereiro, atingindo os 103,2 pontos percentuais, de acordo com a pesquisa Índice de Confiança dos Empresários (ICE).

"A confiança do empresário segue exatamente o mesmo raciocínio lógico da confiança do consumidor. Quando essas análises vem de forma positiva, elas reflete diretamente na decisão do empresário de investir e de contratar", avalia Claúdia Brilhante.

O resultado ocorreu devido a melhoria de 7,3% do Índice da Situação Presente (ISP), marcando 79,6 pontos e do leve crescimento de 0,6% do Índice da Situação Futura (ISF), atingindo 130,8 pontos e, de 0,8% do Índice de Investimentos das Empresas (IIE), alcançando 89,8 pontos.

Expectativas

Em relação as expectativas dos empresários com relação à sua empresa nos próximos seis meses, cerca de 87,1% esperam momentos e melhores. Em relação ao faturamento, 82,4% estimam que haja algum aumento.

No entanto, em relação as contratações de funcionários para os próximos seis meses, 57,7% apontam queda, contra 26,3% que esperam que ocorra aumento.

Seguindo na perspectivas de investimento, 70,8% dos empresários apontam um baixo investimento em suas empresas.