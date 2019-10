Governo autoriza aumento do preço das loterias da Caixa; Mega-Sena custará R$ 4,50

O Ministério da Economia autorizou a Caixa Econômica Federal a reajustar em até 66,6%, a partir de 1º de Janeiro de 2020, os preços de suas loterias, conforme portaria nº 8.061, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (31).

A Mega-Sena, cuja a aposta simples, com seis dezenas marcadas, o apostador paga atualmente R$ 3,50, passará para R$ 4,50.

A loteria Dia de Sorte é a única que não traz mudanças nos preços e segue com a aposta mínima a partir de R$ 2,00.

LOTERIAS ANTES DEPOIS REAJUSTE Mega-Sena (aposta mínima) R$ 3,50 R$ 4,50 28,57% Dupla-Sena (aposta mínima) R$ 2,00 R$ 2,50 25% Lotofácil (aposta mínima) R$ 2,00 R$ 2,50 25% Lotomania (aposta mínima) R$ 1,50 R$ 2,50 66,66% Quina (aposta mínima) R$ 1,50 R$ 2,00 33,33% Loteca (aposta mínima) R$ 2,00 R$ 3,00 50% Lotogol (aposta mínima) R$ 1,00 R$ 1,50 50% Timemania (aposta mínima) R$ 2,00 R$ 3,00 50%

De acordo com a portaria, a cobrança de novo preço somente poderá a ser feita após divulgação ostensiva nos veículos de comunicação do País e também pela internet, com antecedência mínima de três dias úteis da data de início da cobrança.

Reajuste ocorrerá todo ano

O reajuste das loterias é uma demanda da Caixa desde que o economista Pedro Guimarães assumiu a presidência da instituição.

"Quando tivemos reunião em julho, com o presidente da República, (Jair Bolsonaro), tínhamos seis pautas. Já realizamos cinco delas e hoje acabamos de realizar a sexta, que é a autorização para o reajuste, que estava atrasado, e mais do que isso autorização de ajuste anual", afirmou Guimarães.