Lojas em Fortaleza comercializam produtos sem impostos no dia 30 de maio

Fortaleza recebe, no dia 30 de maio, a 11ª edição do Dia Livre de Impostos. A ação é realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem). Neste ano, a previsão é de 120 lojas participarem da data. O número é o dobro do ano passado. A ação tem o objetivo de conscientizar a população e o varejo sobre a alta carga tributária do País.

Segundo os organizadores, a data ocorrerá durante o horário normal de funcionamento do comércio e oferece produtos selecionados com desconto em Fortaleza.

A ação como forma de protesto será montada no Shopping Iguatemi para promover a conscientização da alta carga de impostos e apoiar a simplificação tributária no Brasil.

O Dia Livre de Impostos foi criado pela Câmara de Dirigentes e Lojistas Jovens em 2003 e acontece nas principais cidades do País. Neste dia, o empresário arca com os custos da taxação para não ser repassado aos consumidores.

“Essa é a 11ª edição do Dia Livre de Impostos. O Brasil tem uma pesada carga tributária que impacta diretamente a todos os consumidores pois a maior parte dos tributos pagos incide sobre o consumo. Além disso, o empresário também sofre se deparando com um sistema que tem constantes alterações e exige estrutura de pessoas para correta apuração o que poderia ser simplificado”, explica Cabral Neto, presidente da CDL Jovem.

De acordo com ele, a ideia é materializar como os impostos são grande parte do preço dos produtos. No Dia Livre de Impostos, os lojistas participantes vão comercializar os itens descontando a tributação.