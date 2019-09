Lojas do Centro mantém funcionamento normal em meio a ataques

Mesmo diante da onda de ataques, desde sexta-feira (20), em diferentes bairros de Fortaleza e da Região Metropolitana, o comércio abriu as suas portas normalmente nesta terça-feira (24) no Centro da capital, inclusive com fluxo a mais de clientes. É o que afirma o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Fortaleza, Cid Alves.

"Tá tudo normal, longe de qualquer anormalidade no quesito insegurança. Aliás o fluxo está até maior porque ontem estava fechado, então o pessoal está vindo muito hoje", ressalta.

Lembrando que na segunda (23) as lojas do Centro e dos shoppings estavam fechadas devido ao Dia dos Comerciários. O feriado foi criado por lei em 2013 e é oficialmente comemorado no dia 30 de outubro, entretanto, na capital, uma decisão da Convenção Coletiva de Trabalho adiantou a data.