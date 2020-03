Lojas de shoppings da Capital não funcionam nesta quinta-feira, feriado estadual; veja programação

As lojas de pelo menos 11 shopping centers da Grande Fortaleza estarão fechadas nesta quinta-feira (19), feriado estadual em homenagem a São José, por conta do novo coronavírus.

O Shopping Del Paseo informou que terá as lojas fechadas nos feriados de 19 e 25 de março. "O Shopping Del Paseo informa que as lojas fecharão nos feriados de 19 e 25 de março, Dia de São José e Data Magna do Estado do Ceará, respectivamente. A medida segue recomendações do Ministério da Saúde para evitar a propagação do Coronavírus (Covid-19)".

Nos dois feriados, a praça de alimentação segue aberta ao público das 12h às 20h. Já os Mercadinhos São Luiz e a Extrafarma, das 7h às 22h.

> Coronavírus: Bares e restaurantes do Ceará relatam redução de 60% no faturamento

> Coronavírus: Cinemas suspendem sessões em Fortaleza; veja programação

O RioMar Fortaleza e o RioMar Kennedy vão fechar lojas, quiosques e órgãos públicos nesta quinta-feira. A praça de alimentação e restaurantes funcionam de 12h às 20h.

O Grand Shopping comunicou que as lojas e os quiosques estarão fechados, mas a praça de alimentação funcionará de 12h às 20h.

O Shopping Benfica também decidiu fechar as lojas nesta quinta-feira, além do fechamento no dia 25 de março, Data Magna do Ceará. A praça de alimentação estará aberta de 12h às 20h.

"Nos feriados 19/03 e 25/03, as lojas estarão fechadas, o cinema fechado e a praça de alimentação funcionamento facultativo. As Lojas Americanas, funcionará de 09 às 21 horas e o Pão de Açúcar de 07 às 21 horas", informou o Shopping Aldeota.

As lojas e os quiosques do Shopping Parangaba também estarão fechados no feriado de São José.

North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping, administrados pela rede Ancar Ivanhoe, informam que não terão funcionamento de suas lojas nos feriados de 19 e 25 de março. "A decisão, tomada em acordo com as convenções coletivas de lojistas, vem devido ao atual cenário de medidas preventivas contra a disseminação do Covid-19, bem como o impacto dos custos financeiros".

"Atento às informações sobre a Covid-19, a direção do Shopping Eusébio, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, decidiu fechar as lojas nos feriados de São José, dia 19, e da Carta Magna, dia 25", comunicou o empreendimento da RMF.

Suspensão de atividades

O Centro Fashion, no Centro de Fortaleza, decidiu suspender as atividades até o dia 31 de março. "A partir deste dia, esta decisão será reavaliada baseada em determinações/recomendações do Poder Público. O objetivo da suspensão das atividades é deter a propagação do vírus e resguardar a saúde, o bem-estar e a segurança dos nossos lojistas, feirantes, sacoleiras e visitantes em geral".

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

INFOGRÁFICO: Nº de casos confirmados

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.