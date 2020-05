Lockdown: restaurantes podem funcionar com drive-thru em Fortaleza

Os restaurantes de rua no Ceará podem continuar operando na modalidade drive-thru, conforme entendimento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Ceará. De acordo com a entidade, a liberação para a prática - no caso de serviços essenciais - está prevista no Decreto Estadual 33.521, que não foi revogado. Portanto, as empresas do segmento podem continuar com o sistema.

"Entendemos que o drive-thru por meio de restaurantes continua sendo permitido, mesmo após os decretos estaduais 33.574 e 33.575 e Decreto Municipal 14.663. Ressaltamos que o Ministério Público Estadual do Ceará (MPCE) exarou o mesmo entendimento, conforme página 04 do informativo editado pelo mesmo tratando a respeito dos Decretos Estaduais e Municipal publicados no dia 5 de maio", diz a entidade.

O presidente da Abrasel-CE, Rodolphe Trindade, avalia que o decreto em si está claro, "mas foi mal-comunicado". "(Além do drive-thru), outras coisas não ficaram claras e foram mal-comunicadas ou não foram definidas. As pessoas (que trabalham em serviços essenciais) não podem ter dúvidas, não podem sair de casa com receio, achando que vão ser presas", avalia. A informação de que haveria o endurecimento das regras de isolamento social provocou dúvidas entre os empresários do setor.

Assim como outros representantes de entidades do setor produtivo, ele integra grupo de trabalho do governo estadual para discutir o retorno das atividades. "Dentro do grupo a gente sempre pediu para que o setor produtivo participasse, não pressionando o governo, mas para ver os decretos e fazer tudo de comum acordo, conversando com a sociedade, falando a mesma linguagem do governo estadual. Nós ficamos sabendo do decreto da mesma forma que as outras pessoas ficaram sabendo", pontuou.

Rafael Albuquerque, advogado da entidade, frisa que a interpretação sobre a permissibilidade para a realização de drive-thru pelos restaurantes se baseia no Decreto Estadual 33.521, de 21 de março.

"Não houve revogação do antigo decreto que autorizava o drive-thru e não há incompatibilidade do modelo com regras de higiene como o uso de máscara e o distanciamento social, então pode ser realizado, desde que sejam respeitadas as regras de higiene", diz Albuquerque.

O titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará (Sedet), Maia Júnior, afirmou que o decreto estadual não traz nenhuma menção de proibição da atividade de drive-thru para os serviços essenciais ou mudança em relação ao decreto anterior nesse sentido. Sobre o pedido de participação na elaboração e discussão dos pontos do decreto, Maia Júnior reforçou que o grupo de trabalho citado pelo presidente da Abrasel é direcionado para a discussão do retorno das atividades quando os números indicarem que o momento é seguro e não para a discussão da elaboração do decreto.

Shoppings

Vários shoppings de Fortaleza e Região Metropolitana apostavam no modelo de drive-thru para contornar os impactos nas vendas causados pela pandemia do novo coronavírus. No último dia 6, uma dia após a publicação do decreto, o governador Camilo Santana afirmou em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares que os shoppings não poderão operar sistema de drive-thru a partir de hoje. "O decreto prevê delivery de alimentos e serviços essenciais. É isso que o decreto prevê", enfatizou.

Ontem (7) Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), por meio do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), emitiu recomendação para que os shoppings de Fortaleza e Região Metropolitana não operem no sistema drive-thru durante o período de vigência da suspensão das atividades não-essenciais.

No caso dos restaurantes de shoppings, o advogado da Abrasel, Rafael Albuquerque, explica que os estabelecimentos devem continuar sem oferecer a opção de drive-thru e que inclusive não houve pleito desses estabelecimentos para operação da modalidade.